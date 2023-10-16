آخر مواقف ايران وروسيا وسوريا والعراق ومصر وكولومبيا من المجازر في غزة

العالم - خاص بالعالم

شهداء غزة يواصلون الانتصار، دمائهم تلاحق المجرم في الساحات العالمية.. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اكد أن استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والاجتياح البري لقطاع غزة واستهداف الحكومة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب، سيؤدي إلى اتساع وإطالة أمد الحرب.

وحذر رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من تداعيات استمرار جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وبحث الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة والوضع الصحي والعسكري فيه.

وفي سياق متصل شدد الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة وقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة.

وأكد الرئيسان في اتصال هاتفي ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات للمدنيين في قطاع غزة، كما بحثا سبل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

اما رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فقد التقى وزراء العدل العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، واكد أن استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي يستدعي مزيدا من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي. واضاف ان موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية.

من مصر اكد وزير خارجيتها سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية ان القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف الأعمال العسكرية في غزة، مؤكدا أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد أشتية اكد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعد حرب إبادة وكارثة إنسانية، محذرا من المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة.

وفي اميركا الجنوبية اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، واكد ان بلاده لا تدعم الإبادة في قطاع غزة.