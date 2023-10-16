تقارير: الكيان الاسرائيلي اسقط ما يعادل ربع قنبلة نووية على غزة

العالم - خاص بالعالم

فعلى مراى ومسمع العالم يتعرض قطاع غزة لهجمة جوية شرسة من الاحتلال الاسرائيلي الذي يمطره بانواع القنابل والصواريخ التي تحيل كل شيء الى دمار، فقد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان ان الكيان الإسرائيلي أسقط ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة، مضيفا ان القصف الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها.

وتحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي عن أسقاط ما يقارب 6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن على قطاع غزة.

فيما نقلت وسائل الاعلام صورا توثق استهداف كيان الاحتلال لقطاع غزة بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا.

الكيان الصهيوني الذي فشلت منظومته العسكرية البرية في مواجهة المقاومة في عملية طوفان الاقصى والتي اسست قواعد الاشتباك في مستوطنات غلاف غزة، لم يكن امامه الا الاستعانة بمنظومته الجوية ليستهدف غزة بالغارات الجوية المتواصلة لايام تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكني، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية.

وحسب تقارير هذا المرصد لحقوق الانسان فأن الضربات الإسرائيلية دمرت أو ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا و165 منشأة صناعية، بالاضافة الى تدمير واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية وسيارات الاسعاف، حيث ذكرت منظمة الصحة أن الوضع الصحي في غزة كارثي في ظل نقص المستلزمات الطبية وان المستشفيات في غزة تعرضت للاستهداف بالصواريخ.

كما تسبب الحصار المطبق على قطاع غزة وقطع الماء والطعام الكهرباء والوقود عن اجزاء كبيرة منه بخروج المستشفيات عن الخدمة ونفاد المعدات الطبية.

أما عن الضحايا فالحصيلة ترتفع بين اللحظة والاخرى وطبقا للمرصد فأن القصف الإسرائيلي تسبب في إبادة للفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.