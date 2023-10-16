جيش الاحتلال يحاول تلميع صورته بعد الهزائم في غلاف غزة

العالم - خاص بالعالم

يحاول جيش الاحتلال الاسرائيلي تلميع صورته التي سقطت على ايدي المقاومة الفلسطينية.. يهدد ويتوعد بشن عملية برية وهو الذي لن يخرج من ستار الخيبة والهزيمة قريبا.

في منطقة غلاف غزة، جال رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لخق نوع من الحماس بين افراد جيشه المأزوم، بينما تحدثت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية عن تعرضه لاهانة من احد جنود الاحتياط .

بالمقابل تهدد المقاومة وتتوعد الاحتلال ان قرر دخول غزة برا، وتؤكد انها أعدت جحيما لجنود الاحتلال الذين يتجهزون لاقتحام قطاع غزة.

وفيما تجري الاستعدادات الإسرائيلية على قدم وساق للدخول البري إلى قطاع غزة، خرجت تقارير وتصريحات صادرة عن جيش الاحتلال تفيد بأنه أجل بدء الاجتياح البري بسبب سوء الأحوال الجوية.. بينما حذر رئيس الموساد السابق يوسي كوهين مرارا من التسرع في الهجوم البري، وكان صريحا في الإشارة إلى إمكانية عجز وفشل الجيش في مهامه القتالية.

وبحسب مراقبين فإن الاندفاعة العسكرية الاميركية في المنطقة تأتي على خلفية قراءة معمقة للواقع على الارض.. هم بات لديهم قلق عميق من تداعيات عملية برية مفترضة في غزة، وانفتاح جبهات اخرى على كيان الاحتلال وبالتالي اقتراب انهيار منظومة الاحتلال بعد تحذيرات المقاومة.

ميدانيا تواصل آلة القتل والابادة الصهيونية ايقاع المجازر في غزة، فمخازن الانروا للامدادات الغذائية وسيارات الاسعاف والبنى التحتية والجامعات والمساجد والمستشفيات، باتت كلها في دائرة الجنون والهستيريا الاسرائيلية، وقد ذكرت مصادر غزاوية ان ما يقرب من الف شهيد مدني لا تزال اجسادهم تحت الركام ومن الصعب استخراجها.

انسانيا، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني عدم فتح معبر رفح، مشيرا إلى ان المساعدات الطبية والإنسانية ماتزال عالقة على الحدود بين غزة ومصر.

من جهتها، نفت حركة حماس، وجود أي معلومات لديها بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة، أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح، وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام إسرائيلية.

هذا وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يوجد اتفاق على هدنة حاليا أو إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب من القطاع.