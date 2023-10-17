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بايدن يتصل بالسوداني والسيسي وشولتس

بايدن يتصل بالسوداني والسيسي وشولتس
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد ظهر يوم الاثنين في إطار جهوده لاحتواء الصراع بين كيان الاحتلال وحركة حماس.

العالم-الامريكيتان

وأشار البيت الأبيض يوم الاثنين إلى أن الرئيس بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس قبيل زيارة شولتس لمصر وكيان الاحتلال.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

هذا وذكر مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الرئيس ونظيره الأمريكي جو بايدن شددا على ضرورة احتواء الصراع الفلسطيني الصهيوني حتى لا يهدد الأمن في المنطقة.

وأضاف متحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي "على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وجاء ذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة فلسطين المحتلة تعبيرًا عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإحتلال وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

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