المشاط يعلن عن مبادرة تنهي جميع الجبهات العسكرية بمحافظة تعز+ فيديو

العالم - اليمن

وأشار المشاط خلال لقاء موسع الاثنين بمحافظة تعز، لتعزيز المشاركة المجتمعية للتخطيط وتنفيذ الخدمات بمحافظة تعز، إلى أن هذه المبادرة تتمثل في أن توقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، وتدار محافظة تعز بإدارة مشتركة من قبل الجميع.

وافاد موقع "انصارالله"، ان المشاط عبر عن الشكر لكل أبناء تعز العز والإباء المتواجدين على امتداد جميع الجبهات في محافظات الجمهورية اليمنية، وفي كافة الجبهات التعليمية والثقافية والبناء والنهضة.

ولفت المشاط، إلى أن تعز مستهدفة لإنهاك حالة الطموح والتطلع لأبناء المحافظة المعروفة بالثقافة والإبداع والذين لهم النصيب الأكبر في بناء هذا البلد، لكن للأسف الشديد ما يزال أبناء تعز مستهدفون في وجودهم وهذا هو مسار من مسارات دول العدوان.

وقال “كنا متابعين لوضع المحافظة منذ اليوم الأول للعدوان وحاولنا بكل ما أوتينا من جهود لتجنيب المحافظة الصراع، بذلنا كل الجهود لكن للأسف الشديد قوبلت تلك المحاولات بالرفض”.

وأضاف” تعاطينا إيجاباً فيما بعد مع كل المحاولات التي طُرحت من قِبل كثير من الخيرين، وكثير من المساعي، تعاطينا إيجابيا حرصاً منا على تجنيب محافظة تعز كل ويلات الصراع، والحروب”.

وأفاد المشاط بأن المتتبع لوضع المحافظة، يُدرك أن هناك استغلال سيء وسلبي للوضع الموجود داخل مدينة تعز، نتيجة الإدارة السيئة وتنفيذ أجندات العدو الذي لا يأبه بالمواطن، مؤكداً أن هناك حرص شديد من قبل العدو على بقاء الانفلات داخل المناطق الخاضعة لسيطرته وتدمير كل ما هو متعلق بالإنسان.

وتابع” نحن من هنا، وحتى نثبت أنهم مزايدون، وأنه لا يهمهم أمر المواطن وإنما يستغلون وضع المواطن فقط، نقدم هذه المبادرة التي تنهي جميع الجبهات العسكرية من كافة الأطراف، وتستقر المحافظة، وتجنب الصراع”.

وقال المشاط” لكننا نقدم الحجة ونفضحهم أكثر”، مضيفاً “يا أبناء تعز لا تنتظروا من بياعٍ حرص ولا من مرتزق هم وطن، هذا مرتزق بياع لا يهمه أمر الوطن ولا أمر المواطن”.

وأكد أن الحل هو بالتقييم السليم والصحيح للفترة الماضية والتسع السنوات كفيلة وكافية وفوق الكافية للوصول إلى نتيجة حتمية لكل من له أدنى تفكير أو حس أنه لا حل إلا بوحدة الكلمة والموقف من الجميع.

ومضى قائلاً “نحن أمام عدو لا يرعوي إلا بالقوة والقوة تصنعها وحدة الموقف وتكاتف الكلمة كما هو حالكم أيها الشرفاء في محافظة تعز”.



