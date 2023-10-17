غزة وجرائم حرب الاحتلال المتواصلة

العالم - مع الحدث

ماذا يعني استمرار مجازر الاحتلال في كل القطاع لترقى الى مستوى جرائم حرب والرد عليها بصواريخ القسام وسرايا القدس؟

كيف تبدو تطورات المواجهة على الحدود مع لبنان مع اعتراف الاحتلال بمقتل احد ضباطه بالامس واستنزاف قواته؟

ما تاثير وتيرة الاتصالات الجارية في المنطقة بعد جولة عبد اللهيان وبلينكن لعواصم معنية ومجئ وزيرة الخارجية الفرنسية لبيروت ؟

كيف يقرأ كلام نتنياهو من ان الحرب طويلة وهو يتلقى الدعم من الامريكيين ومعظم المعسكر الغربي مع تحذير بايدن من احتلال غزة مجددا ؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيفي الحلقة:

الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي

الكاتب السياسي سويفي رشدي