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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش
استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الثلاثاء، جمعا غفيرا من النخب والمواهب العلمية في حسينية الامام الخميني (ره) .
العالم - ايران
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
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كلمات دليلية :
خامنئي
قائد الثورة
المواهب العلمية
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