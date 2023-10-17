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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية 
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الثلاثاء، جمعا غفيرا من النخب والمواهب العلمية في حسينية الامام الخميني (ره) .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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