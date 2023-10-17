الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

رشقات صاروخية مستمرة للمقاومة وساحات الاشتباك متواصلة

رشقات صاروخية مستمرة للمقاومة وساحات الاشتباك متواصلة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

دخلت معركة طوفان الأقصى يومها الحادي عشر، برشقات صاروخية متواصلة ودقيقة، واشتباكات في مستوطنة "زكيم"، وساحات اشتباكات ومواجهة متعددة، في وقت كشف فيه عن عدد تقريبي للأسرى الصهاينة بغزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان المقاومة الفلسطينية جددت صباح اليوم الثلاثاء رشقاتها الصاروخية تجاه مواقع ومغتصبات الاحتلال لتؤكد إدارتها للمعركة وتحكمها في الميدان.

وأعلنت كتائب القسام قصف تحشدات للعدو في قاعدة “تسيلم” العسكرية برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في قاعدة تسئيليم في بئر السبع المحتلة.

والليلة الماضية، اندلعت اشتباكات مسلحة في مستوطنة "زكيم"، لتصفح قوات الاحتلال مجددا بالأبطال العابرين من البحر والسياج الفاصل، بعد 11 يومًا من يوم العبور الكبير.

ووجهت كتائب القسام صفعة مدوية للاحتلال الصهيوني، بقصف محدد ودقيق من حيث الزمان والمكان لينجم عنه قطع جلسة للكنيست واجتماع أمني كان يحضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لتجبرهم على الدخول للملاجئ في وقت كانوا يهددون فيه بالقضاء على حماس وشعبنا الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية اندلعت اشتباكات وعمليات إطلاق نار فدائية، لترتفع حصيلة عمليات إطلاق النار منذ بدء المعركة إلى 256 بينها 31 عملية نوعية.

ونشر جيش الاحتلال اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء معركة طوفان الأقصى، ليرتفع العدد المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا، وسط تأكيدات بأن القائمة تضم المئات.

كما أعلن جيش الاحتلال إبلاغ 199 عائلة بأن أبناءها أسرى في قطاع غزة، في حين لم تعلن المقاومة الحصيلة النهائية من الأسرى الصهاينة لديها.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. عدد كبيرا من الاصابات بمجزرة جديدة للاحتلال في رفح

حاخام يهودي يدين الاعتداءات الصهيونية على غزة داعيا لتحرير فلسطين + فيديو

ممثل حركة حماس: 'طوفان الاقصى' إنطلق ليعبر عن نفاذ صبر شعبنا

بعد ان طالته 890 مواجهة مباشرة.. الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين وينكل بهم بطريقة مؤلمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب الرئيس الايراني يبدأ زيارة الى بيلاروسيا

كولومبيا تطرد سفير الإحتلال

بايدن يعلن هدف زيارته إلى تل ابيب

رشقات صاروخية مستمرة للمقاومة وساحات الاشتباك متواصلة

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

مجاهدو القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة + فيديو