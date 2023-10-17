الصحة الفلسطينية: شهيدان في نابلس والخليل بالضفة الغربية 

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح الزميل خضر شاهين، ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن استشهاد الفتى محمد نضال ملحم (17 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، في حلحول شمال الخليل، إضافة إلى إصابة 8 آخرين بجراح خطيرة (جميعها في الشرايين الرئيسة).

كما أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد المسن سمير محمود عبد القادر صبرة، (72 عاماً)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

يذكر ان حصيلة شهداء الصفة الغربية منذ 7 أكتوبر ارتفعت إلى 61 شهيداً، واما حصيلة شهداء قطاع غزة فلا زالات حاليا قيد التحديث.