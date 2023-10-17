توزيع كتب الفلسطينية عدنية شبلي في تونس بعد حجب جائزتها بمعرض فرانكفورت

العالم - فلسطين

وقالت دار النشر إنها تتبنى كل أعمال الكاتبة الفلسطينية "تضامنا مع الحق في الإبداع والحق في أن تكون فلسطينيا". كما أعلنت في بيان لها "أنها تضع كل الإمكانات تحت تصرف الكاتبة عدنية شبلي لتنظيم لقاءات في تونس متى أرادت ذلك".



وألغى المعرض الأهم في العالم الذي يعنى بالكتاب، تسليم "جائزة ليبراتور" التي تمنحها مؤسسة "ليتبروم" للكتاب والمؤلفين من دول العالم، والمقررة هذا العام للكاتبة المقيمة في برلين عدنية شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي".



وكان اتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب التونسيين وهيئة الشارقة وهيئات أخرى أعلنت مقاطعتها للمعرض بدعوى "انحياز" منظم المعرض لكيان الاحتلال الاسرائيلي.