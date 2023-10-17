توتر جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية + فيديو

العالم - لبنان

وبحسب المعلومات، فإن حزب الله استهدف أحد الأهداف العسكرية في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه.



وذكرت قناة المنار اللبنانية أنه تم قصف هدف داخل مستعمرة المطلة مقابل بلدة كفركلا واندلاع النيران بأحد الأهداف، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقصف تلة الحمامص مقابل المستوطنة المطلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في منشور على منصة X، تم حذفه لاحقا، إن القذيفة التي أطلقت من لبنان على المطلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة.





وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة خلال محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة الحدود.



وشهدت الحدود مساء يوم أمس، تصعيدا حيث أعلن حزب الله استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة.



يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.