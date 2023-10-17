منذ 7 أكتوبر.. كيان الاحتلال يقتل يوميا ١٠٠ طفل في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان المرصد الأورومتوسطي وثق استشهاد ١٠٤٦ طفلا فلسطينيا حتى ليلة أمس الاثنين، ويقدر بوجود ١٦٧ آخرين تحت أنقاض المباني السكنية المدمرة بفعل هجمات الاحتلال وتعذر انتشالهم حتى الآن.

وأضاف أنه وثق إصابة 3250 طفلا آخرين بجروح مختلفة -بينهم ما لا يقل عن ١٢٤٠ جراحهم تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة- يعانون مرارة الألم والفقد وسطوة الجراح بفعل هجمات كيان الاحتلال المكثفة على أحياء سكنية ومقرات مدنية في انتهاك صارخ لقواعد حماية الأطفال المكفولة بموجب القانون الدولي والإنساني.

واليوم الثلاثاء، قد استشهد عشرات الفلسطينيين بمجزرتين جراء غارات اسرائيلية جديدة على محافظتي رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت سلطات القطاع إن طيران الاحتلال استهدف مناطق سكنية تضم نازحين في رفح، وخلف 28 شهيدا، كما شنت طائرات الاحتلال غارات على محافظة خانيونس أسفرت عن استشهاد 23 شخصا.

واستشهد 7 فلسطينيين واُصيب 12 آخرون بقصف على دير البلح.

وكانت سلطات القطاع قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الى أكثر من 2837 شهيدا، واكثر من 12 ألفَ جريح.