كنعاني: على الصهاينة ألا يستبعدوا أي سيناريو

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مقابلة مع الميادين بأننا "نشهد حرباً غير متساوية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأن هذا الإجراء فيه كثير من الإجرام ويناقض كل القوانين الدولية".

وأضاف كنعاني أن ما نشهده هو إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة للتغطية على الهزيمة الكبيرة والاستراتيجية التي تعرض لها كيان الاحتلال في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ولفت إلى أن "كل المتابعين للشأن الاسرائيلي يقولون إن الكيان الصهيوني بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر ليس كما كان قبله".

وأشار كنعاني إلى أن "الكيان الصهيوني لديه مشكلة مع الهوية الفلسطينية، وليس مع حماس"، مضيفاً أن "المقاومة في المنطقة لديها هوية موحدة".

وأكد أن "الأميركيين نيابة عن الصهاينة يسعون إلى عدم اتساع رقعة الحرب، ومنع أي طرف داعم لهم من التحرك".

وشدد كنعاني على أن أيدي المقاومة مبسوطة، ولن تقف مكتوفة وسوف تكون هناك ردة فعل وقائية، موضحاً أن "محور المقاومة ليس محدداً بجبهة خاصة، وعلى الصهاينة ألا يستبعدوا أية سيناريوهات".

وشدد على أنّ "المقاومة ستقوم بردة فعل جدية في حال تخطى الاحتلال الخطوط الحمر".

وحمّل كنعاني الأميركيين مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الصهاينة، مضيفاً أنه "لا يحق للأميركيين أن يلزموا الآخرين بالصمت فيما هم يدعمون طرفاً ضد آخر".

ولفت إلى أن "تهجير الفلسطينين من قطاع غزة أمر مرفوض ومخالف للقوانين الدولية".

كما أكد كنعاني أن "المقاومة متأهبة للرد في حال تخطي العدو الخطوط الحمراء"، وقال إنّه أبلغ دول المنطقة بضرورة اتخاذ قرار جماعي، موضحاً أن "لدى المقاومة قدرة كبيرة على مواصلة عملياتها لفترات طويلة".

ولفت إلى أن "المقاومة أكدت أنها ستطلق سراح الأسرى غير العسكريين، انطلاقاً من نظرتها الإنسانية، إلا أن العدوان المتواصل يمنع إمكانية القيام بهذه الخطوة".

ونفى كنعاني وجود أي "تواصل مباشر أو غير مباشر مع الأميركيين بخصوص الوضع الحالي".

وأشار إلى أن "هناك رسائل من الأميركيين تشدد على ضرورة عدم توسيع الحرب في المنطقة"، لافتاً إلى أن "هذا يتطلب أن يترجم على أرض الواقع".

وختم كنعاني قائلاً: "لا ندعم اتساع رقعة الحرب، وعلى الصهاينة أن يدركوا خطورة الوضع وأنهم هم المعنيون بتوقف الحرب أو اتساعها"، محملاً الأميركيين مسؤولية إفهام هذه الرسائل للاحتلال الإسرائيلي.