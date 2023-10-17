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رئيس وزراء روسيا البيضاء يستقبل نائب الرئيس الإيراني رسميا

رئيس وزراء روسيا البيضاء يستقبل نائب الرئيس الإيراني رسميا
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

جرت في مينسك اليوم الثلاثاء، مراسم استقبال رسمية للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران محمد مخبر، برعاية رئيس الوزراء البيلاروسي.

العالم - إيران

وأجرى مخبر الذي يزور بيلاروسيا على رأس وفد رفيع المستوى حاليا، مباحثات مع رئيس جمهورية هذا البلد ألكساندر لوكاشينكو، قبل أن يتم استقباله رسميا اليوم في مبنى رئاسة الوزراء بحضور نظيره البيلاروسي.

ويجري نائب الرئيس الإيراني مباحثات مع رئيس الوزراء ورئيس برلمان بيلاروسيا، باحثا في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ويأتي على سلم زيارة مخبر إلى مينسك، أيضا عقد اجتماع الوفدين رفيعي المستوى الإيراني والبيلاروسي برعاية النائب الأول لرئيس جمهورية إيران ورئيس وزراء روسيا البيضاء، مضافا إلى اللقاء مع رجال الأعمال والتجار الإيرانيين المقيمين في هذا البلد.

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