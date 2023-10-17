الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية تصدر بياناً حول عمليات في شمال فلسطين

المقاومة الإسلامية تصدر بياناً حول عمليات في شمال فلسطين
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنها هاجمت عصر اليوم خمسة مواقع صهيونية على الحدود مع لبنان.

العالم - فلسطين المحتلة

و جاء في البيان : بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر هذا اليوم في 17/10/2023 بإستهداف المواقع التالية ‏بالأسلحة المباشرة وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية و بركة ريشا.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عصرَ هذا اليوم بتاريخ 17 تشرين الأول 2023؛ نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.

‎وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

كذلك نعت المقاومة السلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

كذلك نعى حزب الله الشهيد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وقال الحزب في بيان: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

روابط ذات صلة

4 شهداء في جنوب لبنان نتيجة الاعتداءات الصهيونية

توتر جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة الإسلامية تصدر بياناً حول عمليات في شمال فلسطين

العميد فدوي: طوفان الأقصى حول الكيان لأكثر الأماكن خطورة

الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية 'دلال أبو آمنة' لهذا السبب؟

4 شهداء في جنوب لبنان نتيجة الاعتداءات الصهيونية

شاهد.. حزب الله يستهدف آلية لجيش الاحتلال في ‏موقع المطلة

أميرعبداللهيان: على الاحتلال وقف الإبادة الجماعية ضد فلسطين