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بهجماته في الجنوب..

وزير خارجية لبنان: 'الاحتلال' يصب 'الزيت على النار'

وزير خارجية لبنان: 'الاحتلال' يصب 'الزيت على النار'
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

حذّر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الثلاثاء، من أن الهجمات الإسرائيلية على الجنوب "تصب الزيت على النار وتهدد بإشعال الجبهة".

العالم - لبنان

وقال بو حبيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة بيروت، "لسنا دعاة حرب ونرغب بتحقيق الاستقرار"، مشددا على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على حدودنا الجنوبية هي خرق للقرار 1701 (الأممي)".

واعتبر بو حبيب أنه "لا يوجد سلام ولا أمان دون حل سياسي عادل وشامل وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية".

وجدد وزير الخارجية اللبناني الدعوة إلى "الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب والعودة إلى التفاوض".

يشار الى انه، في أغسطس/ آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 انتهت بموجبه معارك استمرت 33 يوما بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" فيما عرف بـ"حرب تموز" على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" على الحدود المشتركة.

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بهجماته في الجنوب.. وزير خارجية لبنان: 'الاحتلال' يصب 'الزيت على النار'