قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة وقف القصف على غزة فورا

العالم - إيران

سماحته أشار خلال استقباله حشدا من النخب والمواهب العلمية البارزة في البلاد الى العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة إثر عملية طوفان الاقصى للمقاومة الفلسطينية قائلا إنه اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فإن صبر المسلمين وقوى المقاومة سينفد وحينها لن يتمكن أحد من الوقوف أمامهم.

آية الله خامنئي شدد على أن الكيان الصهيوني مهما فعل فإنه لا يستطيع التعويض عن الهزيمة المذلة التي مني بها في هذه القضية مشددا على وجوب محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب.

حول مسؤولية الولايات المتحدة في العدوان على غزة أكد قائد الثورة الإسلامية على أن أميركا مسؤولة ايضا عن الجرائم الأخيرة، وقال: مثلما تطلعنا العديد من المعلومات، فإن السياسة الحالية في هذه الأيام والأسبوع الماضي داخل الكيان الصهيوني ينظمها الأميركيون وهم من يصنعون السياسات.