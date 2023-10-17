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قمة رباعية في الأردن لبحث تطورات الأوضاع في غزة

قمة رباعية في الأردن لبحث تطورات الأوضاع في غزة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

يستقبل الملك عبدالله الثاني، غدا الأربعاء،قمة رباعية في عمان، لمناقشة التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة.

العالم - الأردن

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني سيعقد قمة رباعية في عمان غدا الأربعاء يشارك فيها كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وذكر الديوان الملكي في بيان مقتضب أن القمة ستبحث "التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

هذا وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيزور [إسرائيل] غدا ثم الأردن، حيث سيلتقي مع الملك عبد الله والسيسي وعباس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيبحث في الأردن الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة.

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قمة رباعية في الأردن لبحث تطورات الأوضاع في غزة

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