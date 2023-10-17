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الفنانة 'أنغام' ترد على تحذير متحدث جيش الإحتلال لأهالي غزة!

الفنانة 'أنغام' ترد على تحذير متحدث جيش الإحتلال لأهالي غزة!
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

ردت الفنانة المصرية "أنغام" على رسالة تحذيرية نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لأهالي أحد أحياء غزة.

العالم- مصر

ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة في فلسطين، وكتب معلقا عليها: "بلاغ مهم الى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الايام الاخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبًا الى منطقة جنوب وادي غزة من اجل سلامتهم. والان نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا".




وأضاف: "انتم تعرفون ان الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم واحبائكم توجهوا الى جنوب وادي غزة. كونوا متاكدين ان قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم".

وقامت أنغام بنشر تغريدة ردت فيها على هذا التحذير قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

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الفنانة 'أنغام' ترد على تحذير متحدث جيش الإحتلال لأهالي غزة!