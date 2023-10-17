الفنانة 'أنغام' ترد على تحذير متحدث جيش الإحتلال لأهالي غزة!

العالم- مصر

ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة في فلسطين، وكتب معلقا عليها: "بلاغ مهم الى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الايام الاخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبًا الى منطقة جنوب وادي غزة من اجل سلامتهم. والان نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا".







وأضاف: "انتم تعرفون ان الحي مكتظ ومليء بأوكار لحماس ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم واحبائكم توجهوا الى جنوب وادي غزة. كونوا متاكدين ان قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم".

وقامت أنغام بنشر تغريدة ردت فيها على هذا التحذير قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".