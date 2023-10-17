واشنطن تنقل قنابل GBU وGBU31 إلى 'إسرائيل'

العالم – الأميركيتان

وتعتبر القنابل المذكورة من أكثر أنواع الذخائر تدميراً التي تم استخدامها لتدمير المناطق السكنية والبنية التحتية في غزة.

وبحسب مصدر إعلامي في منطقة غرب آسيا فإن الولايات المتحدة تقوم بنقل هذه الصواريخ من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الكيان الإسرائيلي لتعويض النقص في الصواريخ المستخدمة في القبة الحديدية (صواريخ تامير) لمواجهة الهجمات الصاروخية من قبل المقاومة الإسلامية.

وبحسب الأخبار الواردة من مركز الحركة الجوية الدولي، فإن الجيش الأمريكي يستخدم حاليًا العديد من طائرات النقل من أوروبا وأمريكا إلى كيان "إسرائيل" للمساعدة وإرسال المعدات.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة في البحر الأبيض المتوسط، فإن الكيان الإسرائيلي يعمل على إنشاء قبة حديدية بحرية حول منشآته الغازية (ليفياثان وتمار) في الأبيض المتوسط بسبب الخوف من هجمات محتملة من قبل المقاومة الإسلامية.