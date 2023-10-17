ما علاقة المخاوف من انفجار الجبهة الرابعة بزيارة بايدن للمنطقة وتصريح قائد الثورة؟

وقال مراسلنا ان حكومة الاحتلال تعمل على تقسيم الضفة الى معازل وكانتونات بحيث لا تسمح للفلسطيني من رام الله ان يتواصل مع الفلسطيني الذي يعيش في مدينة نابلس او بيت لحم، الذي لا يفصلهم 45 كيلومتراً.

ونبه مراسلنا الى نقطة مهمة وهي ان الاحتلال الاسرائيلي يخشى من الجبهة الرابعة، وهي جبهة الضفة الغربية، بعد فتح جبهات بوجهه وهي جبهة غزة التي يجري فيها الحرب وجبهة الجنوب اللبناني التي تشهد مناوشات بين الحين والآخر، فيما تبقى جبهات الاخطر وهي جبهة الضفة الغربية وجبهة الداخل المحتل، مشيراً الى ان العمق الاستراتيجي للاحتلال الاسرائيلي هو الضفة الغربية، والخاسرة الرخوة للاحتلال هي المناطق المحتلة عام 48، واذا فقد الاحتلال العمق الاستراتيجي في الضفة واصيب بالخاسرة الرخوة اي الفلسطينيين في الداخل المحتل، فهذا يعني ان الاحتلال الاسرائيلي سيكون قد فقد كل ما يمكن ان يدافع عنه، حتى لو جاءت اساطيل الولايات المتحدة واوروبا مجتمعة، فلن تغير من الموقف الاسرائيلي.

واشار الى ان احد اهم الخمس الكبار من الكتاب الاسرائيليين كتب مقالاً ان وجود الامريكيين لادارة الحدث اصبح ضرورياً، بسبب عدم الوثوق بحكومة نتنياهو، وذلك قرروا ان يأتوا بأنفسهم للمنطقة وهذا ما يفسر زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن الى الكيان المحتل. كما يؤكد الكاتب بان زيارة بايدن للمنطقة المرتقبة، ليست للتضامن مع الاحتلال الاسرائيلي، ولكن ليجد حلاً للمأزق الذي دخل به الاحتلال الاسرائيلي.

واكد مراسلنا ان الامريكيين طالبوا الاحتلال الاسرائيلي بان ينهي هذه المعركة لكنه غير قادر على ذلك، لذلك يأتي بايدن وفي جعبته الكثير.

كما اعتبر تصريح قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي عندما قال انه لا يمكن لاحد السكوت على ما يحدث في غزة، وكذلك تصريح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، بانهما قد غيرتا كثيراً من المعادلة، لانه اتضح ان الامور في الجبهة الشمالية قد تخرج عن السيطرة.

ورأى مراسلنا ان جزء من المحاولة الامريكية القادمة هي من اجل ضبط الامور حتى لا تنفجر الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية، فهناك تخوف كبير من انفجارها وتحولها الى منطقة يسرح ويمرح فيها المقاتلين من حزب الله، بحيث اضطر اليوم رئيس مستوطنة "المطلّة" التي تقع قرب الحدود اللبنانية، ان يقول للجميع "غادروا المكان لاننا غير قادرين على البقاء فيها".