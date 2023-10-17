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غوتيريش يزور مصر غدا

غوتيريش يزور مصر غدا
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مصر، غدا "الأربعاء"، في ظل تفاقم الوضع الإنساني بــغزة واستمرار همجية الصهاينة في الحرب على القطاع.

العالم - الأميركيتان

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يسافر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مصر، غدا الأربعاء، ويلتقي مسئولين من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب المصادر،فإن زيارة غوتيريش تستهدف مناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وبحث خفض التصعيد الدائر منذ أكثر من أسبوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

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غوتيريش يزور مصر غدا