تظاهرات حاشدة ليهود امريكيين.. أوقفوا إبادة الفلسطينيين

وهتف المتظاهرون بالشعارات الداعمة لفلسطين رافعين لافتات كتب عليها: اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين و'الصهيونية إرهاب' و'أوقفوا الفصل العنصري الاسرائيلي'.

كما نظم متظاهرون يهود آخرون تجمعات أمام منازل ومكاتب مسؤولين منتخبين في نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسياتل وشيكاغو وفلوريدا لمطالبتهم بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

منطقة كوتاباتو جنوب الفيليبين شهدت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها الآلاف منددين بالجرائم التي يتعرض لها اهالي قطاع غزة، على أيدي الاحتلال الاسرائيلي ومطالبين الدول العربية بفتح حدودها للأغراض الإنسانية، لايصال المساعدات الغذائية والطبية.

المدن الأوروبية ورغم الإجراءات التي اتخذتها دولها لتقييد الأنشطة التضامنية مع قطاع غزة شهدت حركة متصاعدة تنديدا بالعدوان الاسرائيلي والصمت الاوروبي والدولي، ونزل الآلاف مجددا الى شوارع العاصمة الاسبانية مدريد والعاصمة الهولندية آمستردام، وايضا في مدينة ليدز البريطانية وفي مدينة بيرغن ثاني أكبر مدن النرويج.

وطالب المشاركون بوقف جرائم الاحتلال بحق اهالي غزة، وفك الحصار المفروض عليهم منذ سبعة عشر عاما، كما طالبوا بتكثيف التحركات التي تفضح جرائم الاحتلال على امتداد خمسة وسبعين عاما بحق الفلسطينيين وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني.

والى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تواصلت كذلك المسيرات والتجمعات الشعبية الحاشدة دعما لأهالي قطاع غزة ونظمت مسيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وعبر المشاكون عن رفضهم لمحاولة تهجير أهالي غزة الى سيناء، مؤكدين على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وفصائله المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال ومطالبين بضرورة تضافر كل الجهود من أجل وقف الابادة الجماعية التي يمارسها الكيان في قطاع غزة.