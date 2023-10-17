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تدشين مركز تصليح منظومة هبوط الطائرات بالقوات الجوية الإيرانية

تدشين مركز تصليح منظومة هبوط الطائرات بالقوات الجوية الإيرانية
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تم افتتاح مركز تصليح وإعادة تأهيل منظومة هبوط الطائرات في قيادة الدعم والإسناد الجوي للقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وجرت مراسم افتتاح وتدشين مركز تصليح وإعادة تأهيل منظومة هبوط الطائرات بحضور العميد طيار حميد واحدي قائد القوات الجوية الإيرانية.

وثمن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني جهود ومثابرة المختصين والمسؤولين في قيادة الدعم والإسناد للقوة الجوية في بناء وتجهيز هذا المجمع وقال: إن مشروع مركز إصلاح وإعادة تأهيل منظومة هبوط الطائرات أصبح ممكنا بجهود العاملين والمتخصصين الشباب بالقوات الجوية وبالاستفادة من خبرات الكوادر المخضرمة.

وأضاف: تعد منظومة الهبوط في الطائرة من أكثر منظومات الطائرات العسكرية والمدنية تعقيدا وحساسية، فهي بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الضغط، يجب أن تتمتع أيضا بنظام توقيت دقيق.

وقال العميد واحدي: اليوم أراد وحقق شباب الثورة وخبراء القوة الجوية هذا الهدف في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من خلال الاستفادة من توجيهات قائد الثورة والاستعانة بخبرات الكوادر المخضرمة.

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