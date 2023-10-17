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إطلاق نار لتفريق المظاهرات..

خروج مسيرات في عدة مناطق من غزة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني+ فيديو

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

تشهد الآن مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة من بينها القدس الشريف،مسيرات تضامنية بمشاركة المئات من الفلسطينيين العزل،تنديدا باستهداف مستشفى المعمداني في غزة في حين يظهر فيديو متداول لإطلاق نار لتفريق تظاهرات.

العالم - فلسطين المحتلة

وخرجت المسيرات مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في مدن طولكرم ورام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، مؤكدين أن مجازر الاحتلال في غزة تعد إرهابا منظما وانتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان.

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وشدد المشاركون على أن هذه الأعمال الوحشية التي يقوم بها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة واستهدافه للبنية التحتية والمشافي وسط استمرار الحصار تضاف إلى جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني كله في ظل استمرار الصمت الدولي إزاءها.

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