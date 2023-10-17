إيران تؤكد على فتح ممر إنساني فوري لإيصال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة

العالم - إيران

واعتبر أميرعبداللهيان، الظروف الراهنة في فلسطين المحتلة، أنها اقتربت من نقطة الغليان، وتكاد الحرب أن تتسع في اي لحظة.

وعلى صعيد آخر، تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى قضايا منطقة القوقاز، وقال: رسالتنا لاجتماع 3+3، هي إرساء السلام في المنطقة.

من جانبه أعرب ميرزوفيان عن أسفه لما يجري في غزة من مجازر بحق المدنيين، وقال: منذ بدء التطورات في فلسطين ونحن نتابع جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء هذه الحرب.

وعن اجتماع 3+3 اعتبر وزير الخارجية الأرميني بأنه يتيح فرصة كبيرة للحوار الإقليمي؛ متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع.