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في حديث هاتفي مع نظيره الأرميني؛

إيران تؤكد على فتح ممر إنساني فوري لإيصال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة

إيران تؤكد على فتح ممر إنساني فوري لإيصال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نظيره الأرميني آرارات ميرزوفيان، أكد على ضرورة فتح ممر إنساني عاجل من أجل إرسال الأدوات الأساسية والغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

العالم - إيران

واعتبر أميرعبداللهيان، الظروف الراهنة في فلسطين المحتلة، أنها اقتربت من نقطة الغليان، وتكاد الحرب أن تتسع في اي لحظة.

وعلى صعيد آخر، تطرق وزير الخارجية الإيراني إلى قضايا منطقة القوقاز، وقال: رسالتنا لاجتماع 3+3، هي إرساء السلام في المنطقة.

من جانبه أعرب ميرزوفيان عن أسفه لما يجري في غزة من مجازر بحق المدنيين، وقال: منذ بدء التطورات في فلسطين ونحن نتابع جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء هذه الحرب.

وعن اجتماع 3+3 اعتبر وزير الخارجية الأرميني بأنه يتيح فرصة كبيرة للحوار الإقليمي؛ متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع.

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في حديث هاتفي مع نظيره الأرميني؛ إيران تؤكد على فتح ممر إنساني فوري لإيصال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة