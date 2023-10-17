تصريح مزلزل من ملك الأردن وتحذير للكيان الإسرائيلي

العالم- الاردن

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، واكد أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تسمح أبدا بحدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، قائلًا: "استقبال اللاجئين خط أحمر، لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر".

وقال الملك في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في برلين، إن "هذا خط أحمر، لأنني أعتقد أن الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر".

وخلال لقائه مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حذر عبد الله الثاني من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.

كذلك حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين.

وشدد على أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.

وطالب بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم، ودعا إلى العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

واستفسرت عمان في وقت سابق:"لماذا منع الغذاء والدواء عن المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب ولكنه ليس كذلك في غزة؟"، مبرزة التمييز الملحوظ في المعاملة بين القضايا المختلفة على الساحة الدولية.