بعثة إيران بالامم المتحدة: لا نهاية في الأفق لجرائم الحرب العنصرية الصهيونية

العالم - فلسطین

وأعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: لا توجد نهاية في الأفق لجرائم الحرب العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. لقد هاجم هذا الكيان المتعطش للدماء مستشفى (المعمداني) في قطاع غزة، فسواه بالأرض واحرق النساء والأطفال.

وخاطبت البعثة الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش: يجب أن ينتهي الفصل العنصري ويحاسب المسؤولون عن الإبادة الجماعية.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل الكيان الصهيوني ما ادى الى استشهاد اكثر من 500 فلسطيني. وسبق أن حذرت هذه الوزارة من أن المستشفيات في غزة أصبحت عمليا على وشك الإغلاق والانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود.