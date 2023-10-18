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تجمع جماهيري في طهران احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني

تجمع جماهيري في طهران احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

نظم أهالي طهران في ساحة فلسطين وسط العاصمة تجمعا جماهيريا احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني الهمجية وآخرها قصف مستشفى المعمداني في غزة.

العالم - إیران

وأدان المتظاهرون قصف مستشفى المعمداني في غزة على يد الكيان الصهيوني مساء الثلاثاء ووصفوه بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية، وهتفوا بشعارات "الموت لإسرائيل" والدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة.

كما حضر طلبة جامعة طهران للعلوم الطبية إلى ساحة فلسطين وانضموا إلى المشاركين في التجمع الاحتجاجي بإشعال الشموع تخليدا لذكرى شهداء مستشفى المعمداني.

وذكرت المصادر الخبرية أن قوات الاحتلال الصهيوني قصفت مستشفى المعمداني في غزة يوم الثلاثاء، ونتيجة لهذا العمل الإجرامي، استشهد أكثر من 500 فلسطيني.

وأعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحداد العام الأربعاء إثر جريمة الحرب والقصف الهمجي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على المستشفى.

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