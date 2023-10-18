الأردن يلغي القمة الرباعية مع بايدن بعد قصف المستشفى بغزة

العالم -الأردن

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية إنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان ليوم الأربعاء".

وأوضح أن المملكة قررت إلغاء القمة "لأننا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وأكد أن على المجتمع الدولي وضع حد "لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.

بايدن يلغي زيارته للأردن

وفي السياق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ألغى زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة للكيان الاسرائيلي.

وأضاف المسؤول أنه بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني، سيؤجل الرئيس بايدن سفره إلى الأردن.

في غضون ذلك، عبر مواطنون أردنيون عن رفضهم زيارة الرئيس الأميركي إلى عمان، وأكد المشاركون في مظاهرة شعبية بالعاصمة عمان دعمهم المطلق للمقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة.

ونددوا بجرائم الاحتلال في القطاع والدعم الأميركي لإسرائيل، مطالبين الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق مقر السفارة في عمان، إضافة إلى وقف التحالف بين المملكة والولايات المتحدة.