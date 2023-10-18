النائب الاول للرئيس الايراني يغادر مينسك عائدا إلى طهران

العالم - ايران

وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر قد وصل الى مينسك صباح الثلاثاء في زيارة استغرقت يوما واحدا، بدعوة رسمية من رئيس وزراء بيلاروسيا لاجراء محادثات وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في بيلاروسيا.

والتقى مخبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو، ورئيس البرلمان فلاديمير أندريشينكو ورئيسة الجمعية الوطنية نتاليا كوشانوفا.

كما جرت محادثات ثنائية بين الوفدين رفيعي المستوى من البلدين وتم توقيع العديد من وثائق التعاون بين طهران ومينسك.

ورافق النائب الاول لرئيس الجمهورية في زيارته؛ عباس علي آبادي وزير الصناعة والمناجم والتجارة الذي يرأس اللجنة الاقتصادية المشتركة، جواد أوجي وزير النفط، محمد علي نيكبخت وزير الجهاد الزراعي، مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية.