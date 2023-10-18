الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

النائب الاول للرئيس الايراني يغادر مينسك عائدا إلى طهران

النائب الاول للرئيس الايراني يغادر مينسك عائدا إلى طهران
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

 غادر النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر العاصمة البيلاروسية مينسك عائدا إلى طهران مساء الثلاثاء.

العالم - ايران

وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر قد وصل الى مينسك صباح الثلاثاء في زيارة استغرقت يوما واحدا، بدعوة رسمية من رئيس وزراء بيلاروسيا لاجراء محادثات وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في بيلاروسيا.

والتقى مخبر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو، ورئيس البرلمان فلاديمير أندريشينكو ورئيسة الجمعية الوطنية نتاليا كوشانوفا.

كما جرت محادثات ثنائية بين الوفدين رفيعي المستوى من البلدين وتم توقيع العديد من وثائق التعاون بين طهران ومينسك.

ورافق النائب الاول لرئيس الجمهورية في زيارته؛ عباس علي آبادي وزير الصناعة والمناجم والتجارة الذي يرأس اللجنة الاقتصادية المشتركة، جواد أوجي وزير النفط، محمد علي نيكبخت وزير الجهاد الزراعي، مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

إيران وبيلاروسيا تستخدمان العملات الوطنية في تبادلهما التجاري

مخبر: الهيمنة الأميركية اختلت ولا يمكن للأعداء أن تكون لهم الكلمة الأخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النائب الاول للرئيس الايراني يغادر مينسك عائدا إلى طهران

قاليباف: الصهاينة الاشرار الغاصبون عار على الإنسانية

رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة

روسيا تنتقد ممارسات الدول الغربية غير العادلة ضد إيران

لحظة بلحظة.. طوفان الأقصى في يومها الـ12.. أكثر من ألف شهيد وجريح بمجزرة مستشفى المعمداني

امير عبداللهيان: جريمة مستشفى غزة لا يحتملها إنسان صاحب ضمير واع في العالم