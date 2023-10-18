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طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

شنّت طائرات كيان الاحتلال فجر الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الاول 2023، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات فقط من ارتكاب مجزرة قصف مستشفى المعمداني وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيداً جلهم من النساء والأطفال.

العالم-فلسطين

وفق مواقع فلسطينية، فإن الغارات تسببت بسقوط شهداء إثر قصف شقة سكنية قرب محطة تمراز غرب رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ومنطقة الشجاعية والمحافظة الوسطى بالقطاع، فضلاً عن قصف مدفعي على شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

ومساء الثلاثاء، أفاد متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن تقديرات أولية تشير لاستشهاد أكثر من 500 شخص في قصف للاحتلال استهدف المستشفى المعمداني وسط القطاع المحاصر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نيراناً مشتعلة بعدد من المباني وسط عدد من جثث الضحايا نتيجة غارات الاحتلال على المستشفى.

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