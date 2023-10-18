طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

العالم-فلسطين

وفق مواقع فلسطينية، فإن الغارات تسببت بسقوط شهداء إثر قصف شقة سكنية قرب محطة تمراز غرب رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارات الاحتلال حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة، ومنطقة الشجاعية والمحافظة الوسطى بالقطاع، فضلاً عن قصف مدفعي على شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

ومساء الثلاثاء، أفاد متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن تقديرات أولية تشير لاستشهاد أكثر من 500 شخص في قصف للاحتلال استهدف المستشفى المعمداني وسط القطاع المحاصر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نيراناً مشتعلة بعدد من المباني وسط عدد من جثث الضحايا نتيجة غارات الاحتلال على المستشفى.