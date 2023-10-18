مواقع التواصل الاجتماعي تثور لغزة

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ويتفق الجميع على أن صورة كيان الاحتلال انكسرت نتيجة عملية طوفان الاقصى. وهناك مشهد كان يوم أمس أظهر هذا الانكسار بشكل واضح. اثناء حضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة للكنيست حول الاوضاع الراهنة، وبعد تهديد ووعيد اطلقه نتنياهو ضد المقاومة، فرار جماعي من مبنى الكنيست، والسبب؟ صاروخ للمقاومة.. هل تحتاج الامور توضيحا اكثر؟

في مجال اخر، ردود الافعال على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ما زالت تتسع حول العالم، ولاسيما العالم الغربي. تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ربما، تدعو الى وقف العدوان ودعم المقاومة الفلسطينية.

حين بدأ العدوان الاسرائيلي على غزة، خرجت دعوات لمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال. من بين هذه الاسماء مطاعم ماكدونالدز. الملفت انه في السعودية انطلقت حملات لمقاطعة سلسلة المطاعم الاميركية. ماكدونالدز حاولت تبرئة نفسها خاصة بعد اعلان الشركة الأم دعمها للعدوان الاسرائيلي الأخير. فما الذي حصل؟

فعل المقاومة لا ينحصر بالعمل الميداني والقتال. فهناك مجالات لا تقلّ اهميةً يجب على كل من لديه القدرة ان يقوم بواجبه فيها. هذا ما يفعله الكثيرون حول العالم من فلسطينيين وعرب ومسلمين وحتى غربيين يؤمنون بأحقية القضية الفلسطينية.

في موضوع اخر، وقبل ثلاثة وعشرين عاما، شاهد العالم كلُّه جريمة اسرائيلية تخلد فيها اسم الفتى محمد الدرة. ومن منا لا يعرف محمد الدرة، ولا يذكر لحظات استشهاده في حضن ابيه. اليوم والد الشهيد محمد الدرة يودع اثنين من اشقائه استشهدا في قصف اسرائيلي. العالم شاهد مجددا والد محمد وايضا صورة محمد الدرة التي لم تغب عن اذهان الناس.

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