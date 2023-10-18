ماذا بعد استهداف المقاومة دبابة ميركافا ومقتل من فيها على الحدود لبنان؟

واوضح، ان هذا التصعيد سيشهد نوعا من التطور من خلال العمليات، بعدما قامت المقاومة بأكثر من عملية يوم امس، وافتتحتها فجر اليوم بعملية تدمير الميركافا، وسط ترقب ما ستؤول اليه في الساعات المقبلة من تطور ميداني على الجبهة الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

واشار مراسلنا الى انه كان هناك عمليات متنوعة وايضاً قصف متبادل على طول الجبهة الشمالية الممتدة من بلدة الناقورة الظهيرة حتى مزارع شبعا، اضافة الى قصف اسرائيلي استفزازي متواصل ومتقطع طوال الليل على اكثر من منطقة حوشية ومفتوحة داخل الاراضي اللبنانية المحررة، في ظل استمرار طيران الحربي الاسرائيلي بتحليق منخفض فوق الاراضي اللبنانية المحاذية لفلسطين، فيما لم تغب طائراته الاستطلاعية عن الاجواء اللبنانية، وسط القاء القنابل المضيئة على كل المناطق المحاذية لحدود لبنان مع فلسطين، وسط ارباك وحالة هلع يعيشه الاحتلال داخل مستعمراته وثكناته العسكرية، فهو لا يعلم أين ستضربه المقاومة وتوقع به الالم والاصابات.

واضاف، ان مسيرات حاشدة عمت جميع مناطق لبنان، وايضاً كانت هناك محاولة لاقتحام السفارة الامريكية في منطقة عوقر للتنديد بالمجزرة الاخيرة واعلان الموقف ضد السلاح الامريكي الذي قتل مئات الابرباء في مستشفى المعمداني في غزة.

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