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استمرار قصف غزة ولامجال لدفن شهداء مجزرة المعمداني

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أکدت مراسلة قناة في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي لم يعط الفلسطينيين فرصة لتشييع شهداء مجزرة مستشفی المعمداني.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي استمر بقصف غزة بعدما ارتکب مجزرة وحشية بقصفه مستشفی المعمداني والتي راح ضحيتها المئات من الجرحی والنساء والاطفال والأطباء معاً.

وبينما کان العالم يتوقع ان تتوقف ألة القتل الاسرائيلي ساعات بعد هذه الجريمة الکبری واذا بطائراتها تستمر بقصف غزة لتمنع الفلسطينيين حتی من تشييع شهداء هذه المجزرة.

وأکدت مراسلة العالم قصف منطقة حمد السکنية ومنطقة النصيرات ومناطق مابين الشجاعية والزيتون بعد مجزرة مستشفی المعمداني.

وأوضحت مراسلة العالم ان الاحتلال تعمد في اعادة استهداف مناطق قصفها من قبل أکثر من مرة.

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