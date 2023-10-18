ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

العالم - ايران

وفي هذا البيان، تم التأكيد على أن الكيان الصهيوني، بجريمة قصف المستشفى المعمداني، قد سجل نهايته على أيدي المسلمين في فلسطين والمنطقة؛ ومن المؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وزعماء الدول الأوروبية والأمريكية هم شركاء ومتواطئون في جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان.

وتابع البيان : على الدول الإسلامية وكافة الحكومات المستقلة والمحبة للحرية وكافة المحافل الدولية أن تتحد لتقديم الدعم الشامل لفلسطين والمقاومة الشعبية، وضمن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف وغير الشرعي، عليها طرد سفراء وممثلي هذا الكيان المزيف من الدول والاوساط الدولية .