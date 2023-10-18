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ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإيرانية، من خلال نشر بيان، أدانت فيه الجريمة البشعة المتمثلة بقصف مستشفى المعمداني، أن هذه الجريمة ستسجل كنقطة تحول في قائمة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

العالم - ايران

وفي هذا البيان، تم التأكيد على أن الكيان الصهيوني، بجريمة قصف المستشفى المعمداني، قد سجل نهايته على أيدي المسلمين في فلسطين والمنطقة؛ ومن المؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون رد، وزعماء الدول الأوروبية والأمريكية هم شركاء ومتواطئون في جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان.

وتابع البيان : على الدول الإسلامية وكافة الحكومات المستقلة والمحبة للحرية وكافة المحافل الدولية أن تتحد لتقديم الدعم الشامل لفلسطين والمقاومة الشعبية، وضمن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف وغير الشرعي، عليها طرد سفراء وممثلي هذا الكيان المزيف من الدول والاوساط الدولية .

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ايران: جريمة الكيان الصهيوني لن تمر دون رد

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