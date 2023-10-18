شاهد.. شهداء غزة 3473 بعد مجزرة 'القرن21'.. وحداد عام بإيران وسوريا والعراق ..وطهران للصهاينة: انتهى الوقت!

العالم - فلسطين المحتلة

وعقب الجريمة المروعة التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي وقصفه مستشفى الأهلي المعمداني بغزة والتي وصفها الخبراء بـ"مجزرة القرن الواحد والعشرين"ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أنّ هناك أكثر من "500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني"، بينما أعلن أيضاً انقطاع الكهرباء بالكامل عن مستشفى الشفاء.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة" وبكل ثانية نخسر أرواحًا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: القصف الإسرائيلي لمستشفى ‫المعمداني بغزة "جريمة حرب" وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك.

بدوره تبنّى الرئيس الأميركي جو بايدن في مستهلّ زيارته إلى تل أبيب، الرواية الصهيونية حول مجزرة المستشفى المعمداني زاعما لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: "حزنت وغضبت نتيجة الانفجار في المستشفى أمس، ووفقاً لما رأيت يبدو أن الجانب الآخر هو الذي ارتكب الأمر، وليس أنتم".

وخلال مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم (الأربعاء) قال وزير الخارجية الإيراني: حان الوقت لتقوم الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع "إسرائيل" احتجاجا على جرائمها

كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال المؤتمر، ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وإقامة ممرات إنسانية.

لحظة قصف المستشفى المعمداني بقطاع غزة

وأعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الحداد العام على ارواح شهداء الهجوم الوحشية والجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقصفه لمستشفى المعمداني في غزة.

وعطلت الحوزات العلمية في انحاء ايران وفي نجف الأشرف بالعراق دروسها تضامنا مع شعب فلسطين وتنديدا بالجريمة مستشفى المعمدانية.

كما أعلنتا الحكومة السورية وحكومة العراق الحداد الرسمي 3 ايام على ‫الضحايا الذين ارتقوا جراء الجرائم الصهيونية في المستشفى

متظاهرون أردنيون يحاصرون السفارة الصهيونية في عمّان

وخرجت عشرات التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عدة مدن عربية وإسلامية وأوروبية ( في ايران والأردن ولبنان وتونس وليبيا والكويت والمغرب والعراق وتركيا وموريتانيا وقطر ومصر واليمن وسوريا وكندا وألأمانيا وإسبانيا ودنمارك ) تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني.

غضب الشارع المصري نصرة لغزة

وشدد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، على ضرورة وقف القصف الجوي الصهيوني على قطاع غزة محذرا منه انه "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فإن صبر المسلمين وقوى المقاومة سينفد وحينها لن يتمكن أحد من الوقوف امامهم".

بدوره علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على المجزرة الإسرائيلية وقال في منشور عبر حسابه في منصة "X": "بعد الجريمة البشعة والمجزرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق أكثر من 1000 امرأة وطفل بريء في مستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من داعش وآلة القتل التابعة لها".

واختتم منشوره بجملة باللغة الانكليزية قائلاً: "Time is OVER"؛ "انتهى الوقت!".

في السياق وبشأن تطورات حدود لبنان مع الإحتلال الإسرائيلي اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان انها استهدفت دبابة إسرائيلية في ثكنة راميم وأوقعت فيها إصابات مباشرة، واستهدفت آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققت فيها إصابات مباشرة، ‫كما استهدفت بالاسلحة المباشرة ‫مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية، وبركة ريشا.

صور خاصة لقناة العالم من داخل مشفى المعمداني

وفي ما يلي أهم التطورات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة..

- وزارة الصحة في غزة: تلقنيا نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل

- حزب الله ينشر صورا لاستهداف جنود في جيش الاحتلال في موقع راميا جنوب لبنان

- موقع الخزانة الأمريكية: الوزارة أصدرت عقوبات تستهدف أفرادا على صلة بحماس

-بوتين: على "إسرائيل" إثبات عدم تورطها في هجوم المستشفى