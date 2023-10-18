النجباء تخاطب الصهاينة؛ جماجمكم في مرمانا !

العالم - فلسطين

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب النجباء أن رئيس المجلس السياسي في بيانه أشار إلى عدة نقاط مهمة تأتي فيما يلي:



- إن ما حصل في مستشفى المعمداني تعد جريمة نكراء مخزية، بكل ما تحمله الرذيلة من معنى.



- نحن لسنا عاجزين، ولسنا ممن يجيدون الاستنكارات دون الفعل، فسوح الوغى ميداننا.



- عدونا يشهد لنا قبل الصديق، بأن وجودنا مقرون برهبة الاعداء والمحتلين.



- إن الأيام حُبلى بوبال ما كنتم تصنعون ايها الشراذم المحتلون.



- السلاح يترقب دوره، وحان قطف الثمار، والمجاهدون بلغ بهم السيل الزبى.



◾️ إن جماجمكم في مرمانا.



◾️ لن تمر الغدرة دون رد وعقاب مذل لكم ولِأعوانكم من الأمريكان، ومن ارتضى وأيّد من دول وحكام الخنوع.



◾️ نقول لهم: مصالحكم وارواحكم - أيها المحتلون - ستكون مقابل ارواح الابرياء في كل شبر من الأرض.



◾️ ما بيننا ليس ثأر، بل هي معركة الوجود أمام الوجود، والبقاء أمام البقاء.