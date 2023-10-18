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النجباء تخاطب الصهاينة؛ جماجمكم في مرمانا !

النجباء تخاطب الصهاينة؛ جماجمكم في مرمانا !
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء بيانا شديد اللهجة حول جريمة الصهاينة المروعة في استهداف مستشفى المعمداني. 

العالم - فلسطين

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب النجباء أن رئيس المجلس السياسي في بيانه أشار إلى عدة نقاط مهمة تأتي فيما يلي:

- إن ما حصل في مستشفى المعمداني تعد جريمة نكراء مخزية، بكل ما تحمله الرذيلة من معنى.

- نحن لسنا عاجزين، ولسنا ممن يجيدون الاستنكارات دون الفعل، فسوح الوغى ميداننا.

- عدونا يشهد لنا قبل الصديق، بأن وجودنا مقرون برهبة الاعداء والمحتلين.

- إن الأيام حُبلى بوبال ما كنتم تصنعون ايها الشراذم المحتلون.

- السلاح يترقب دوره، وحان قطف الثمار، والمجاهدون بلغ بهم السيل الزبى.

◾️ إن جماجمكم في مرمانا.

◾️ لن تمر الغدرة دون رد وعقاب مذل لكم ولِأعوانكم من الأمريكان، ومن ارتضى وأيّد من دول وحكام الخنوع.

◾️ نقول لهم: مصالحكم وارواحكم - أيها المحتلون - ستكون مقابل ارواح الابرياء في كل شبر من الأرض.

◾️ ما بيننا ليس ثأر، بل هي معركة الوجود أمام الوجود، والبقاء أمام البقاء.

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