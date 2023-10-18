فيديو مرعب..لحظة استهداف مستشفى المعمداني في غزة

العالم-فلسطين

‎ويُظهر مقطع الفيديو حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى، حيث أن القصف الإسرائيلي "لم يبقِ ولم يذر".

وتعرض بنيان المشفى وأثاثه ومعداته إضافة للمرآب للدمار ولم يبق منه إلا بعض الجدران المتهالكة.

وقصف جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 500 شهيد سقطوا في استهداف الجيش الصهيوني مستشفى الأهلي المعمداني، كما استشهد 80 فلسطينيا بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: "هناك عجز كبير وغير قادرين على تلبية الاحتياجات في ظل المجازر الكبيرة"، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، دخول المستشفيات في "حالة انهيار فعلي" بسبب انقطاع الكهرباء، محذرة من كارثة إنسانية، نتيجة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.