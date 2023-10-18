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اعتبارا من اليوم .. الغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية 

اعتبارا من اليوم .. الغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية 
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني": اعتبارا من اليوم سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة".

العالم - ايران

وكتب علي باقري كني في صفحته الشخصية على موقع "ايكس": اعتبارا من اليوم ( 18أكتوبر) ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بعمليات نقل الصواريخ الباليستية التي فُرضت بشكل غير عادل.

وتابع: ستنتهي القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة التي وضعت بموجب قرار 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة القائمة من موقع الأمم المتحدة.

وأضاف: يجب إنهاء كافة الإجراءات التقييدية والحظرالذي فرض على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناءً على القرار 2231 ، مضیفا أن الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكا واضحا لنص وروح القرار 2231.

وبموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدر قبل نحو ثماني سنوات، فإن القيود التي فرضتها هذه المنظمة على أنشطة إيران الصاروخية الباليستية ستنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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اعتبارا من اليوم .. الغاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية 