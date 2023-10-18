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بالصورة.. طفل شهيد مجهول في مجزرة "القرن 21"

بالصورة.. طفل شهيد مجهول في مجزرة
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفل شهيد مجهول في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في غزة والتي وصفها الخبراء بأنها أسوء مجزرة في "القرن 21".

العالم - فلسطين

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