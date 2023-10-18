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اللواء باقري: على الأمم المتحدة عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الصهاينة

اللواء باقري: على الأمم المتحدة عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الصهاينة
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان عن تعازيه بضحايا الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم على مستشفى المعمداني، وقال: يجب على الأمم المتحدة عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الحرب هذه وملاحقة قادة هذا الكيان المجرم.

العالم - ايران

يتبع..

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