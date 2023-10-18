كاميرا العالم ترصد الاجواء داخل مستشفى شهداء الاقصى بعد استهداف المعمداني

بالامس قصف مستشفى المعمداني، هذا المستشفى الاهلي الذي يطلعه مستشفى الاهل العربي، قصف وتهدم فوق رؤوس الاطباء والمرضى والجرحى، وفوق رؤوس آلاف النازحين الذين نزحوا اليه من مناطق القصف بعد ان تركوا منازلهم بسبب كثافة الغارات الاسرائيلية والقصف المتواصل على رؤوس المدنيين.

آخر احصائية لوزارة الصحة الفلسطينية اكدت ان هناك ما يقرب من 500 الى 600 من الشهداء والالاف من الجرحى في صفوف المدنيين، في مجزرة مروعة حصلت، لم تقع ولم تحصل في تاريخ القضية الفلسطينية وفي مسيرة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وقال مراسلنا، انه في مستشفى شهداء الاقصى، يتوقع في أية لحظة يتم استهدافهم، مشيراً الى ان مجرزة المعمداني تفاجأ العديد باستشهاد عائلات بأكملها من الاطفال والرضع والنساء بعضهم حوامل كانت والآباء.

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