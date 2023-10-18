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الدفاع الايرانية تصدر بيانا بمناسبة انتهاء الحظر الصاروخي على البلاد

الدفاع الايرانية تصدر بيانا بمناسبة انتهاء الحظر الصاروخي على البلاد
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية بمناسبة انتهاء الحظر الصاروخي على إيران وفق قرار مجلس الامن رقم 2231، أنها عازمة على مواصلة تعزيز القدرات الصاروخية والتسليحية استنادا إلى متطلبات استراتيجية الأمن القومي للبلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة اليوم الاربعاء بشأن إنتهاء فترة القيود الصاروخية التي فرضها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 2231 الذي صدر بشان الاتفاق النووي بين ايران والاطراف الدولية.

وجاء في جانب من هذا البيان: وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ينتهي اليوم الحظر الذي فرضه هذا المجلس لمدة ثماني سنوات على أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية، فضلاً عن توريد وبيع ونقل المواد والمعدات والتكنولوجيا والأصناف والسلع المتعلقة بتطوير القدرات الصاروخية. وكما أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تجربتها فإنها تعتبر هذه الفترة فرصة لإثبات اقتدارها واحقيتها فضلا عن تعزيز قدراتها الدفاعية.

كما تم التأكيد في جانب آخر من البيان على أن جمهورية إيران الإسلامية، مثل أي دولة أخرى، لها الحق في اختيار وسائل الدفاع الخاصة بها على أساس القانون الدولي وقالت: يهدف تعزيز قدرات إيران الصاروخية أيضاً إلى تلبية الاحتياجات الدفاعية المشروعة وإرساء الأساس لتنفيذ مبدأ "الدفاع عن النفس" وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، في إطار مهامها الأساسية، عازمة على مواصلة تعزيز القدرات الصاروخية والتسليحية على أساس متطلبات استراتيجية الأمن القومي للبلاد.

يتبع...

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