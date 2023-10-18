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بالفيديو.. لحظة احتماء مستشار ألماني ومرافقيه عند سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

وثّقت منصات ألمانية وصحفيون مشاهد مصورة، للحظة احتماء المستشار الألماني أولاف شولتز ومرافقيه، واستلقائهم على أرض المطار لدى سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب الثلاثاء.

العالم-الاحتلال

ونشرت صحفية ألمانية -عبر حسابها على منصة إكس-، مقطعا مصورا لذلك، موضحة أنه جرى نقل شولتز إلى ملجأ، وإخلاء الطائرة الحكومية قبل أن يُظهر المقطع استلقاء الجميع على الأرض، مع سماع دوي صفارات الإنذار، التي عادة ما تطلق نتيجة قصف صاروخي من فصائل المقاومة في قطاع غزة، ضمن عمليتها "طوفان الأقصى"، المستمرة منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما شارك مراسل صحفي ألماني خبر الحادثة، موضحا أن إطلاق صفارات الإنذار الصاروخي تكرر مرات عدة خلال زيارة المستشار الألماني لإسرائيل، بما في ذلك أثناء مغادرته تل أبيب إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، مما اضطر المستشار وجميع الركاب معه فجأة إلى مغادرة الطائرة، وطُلب منهم الاستلقاء على مدرج المطار.

من جهتها، ذكرت مواقع إلكترونية عبرية أن إطلاق صفارات الإنذار جاء قبيل إقلاع طائرة المستشار الألماني مباشرة، فسارع فريقه الأمني ​​لإخراجه من الطائرة ونقله إلى منطقة محمية، مشيرة إلى أن الإنذار جراء رشقات صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، التقى مساء الثلاثاء، برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لإبداء تضامنه مع كيان الاحتلال الصهيوني، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.

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