الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفیديو..

هبوط 10 طائرات حربية أمیركية في قاعدة عين الأسد بالعراق

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهبوط 10 طائرات حربية أميركية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق.

روابط ذات صلة

بالصورة.. طفل شهيد مجهول في مجزرة "القرن 21"

بايدن يصل تل أبيب ويدعم مجازر "إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفیديو.. هبوط 10 طائرات حربية أمیركية في قاعدة عين الأسد بالعراق

شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية الايراني يلتقي بنظيره الكويتي قبيل اجتماع جدة

بالفيديو.. لحظة احتماء مستشار ألماني ومرافقيه عند سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب

عبداللهيان: يجب فرض حظر فوري وشامل على الكيان الصهيوني

الدفاع الايرانية تصدر بيانا بمناسبة انتهاء الحظر الصاروخي على البلاد

حماس تصدر بيانا بشأن مجزرة المستشفى المعمداني