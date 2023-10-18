وزير الخارجية الايراني يلتقي بنظيره الكويتي قبيل اجتماع جدة

العالم - مراسلون

وأعرب "حسين أمير عبداللهيان" عن ارتياحه للقاء "سالم عبد الله الجابر الصباح" معتبراً أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة مهم للغاية لاتخاذ قرار قوي لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

وأفاد موفد قناة العالم لجدة ان اميرعبداللهيان ثمن موقف الكويت القوي الداعم لفلسطين منذ بداية التطورات الراهنة في غزة مؤکداً علی ضرورة وقف عدوان الکیان الصهيوني على غزة على الفور وبدء المساعدات الإنسانية لشعب غزة المضطهد والمحاصر.

واعتبر أميرعبد اللهيان أن محاولة الصهاينة تهجير أهالي غزة عملا خطيرا وانتهاكا للقوانين والأنظمة الدولية وأضاف: "هذا الأمر يجب أن ينظر إليه بجدية في اجتماع جدة".

ويشارك وزير الخارجية الايراني في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم في جدة.

وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية اليوم، لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ويعقد الاجتماع الاستثنائي بدعوة من السعودية (رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيسة اللجنة التنفيذية) في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.