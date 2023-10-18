مراسلة العالم: التونسيون يطالبون بطرد السفير الأميركي

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم الاخبارية الزميلة منيرة شريفي أن التظاهرات تأتي تلبية لدعوة الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع. مؤكدة أن العشارات من المحتجين رددوا شعارات تنادي بطرد السفير الأميركي من البلاد.

وأضافت الزميلة منية شريفي أن مجزرة مستفى المعمداني في غزة دفعت التونسيين الى الخروج للشارع في مسيرات عدة مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ومنددة بالصمت الدولي إزاء العدوان الاسرائيلي.

كما أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد دعم بلاده للشعب االفلسطيني خلال اجتماع للأمن القومي التونسي ودعا الى تأمين الطرق للمتظاهرين للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.