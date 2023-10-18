فصيل عراقي: أرسلنا 5 ألاف مقاتل الى حدود 'إسرائيل'!

العالم - العراق

وأشار الأمين العام لفيلق الوعد الصادق التابع لقوى المقاومة الإسلامية العراقية محمد التميمي الى أن مقاتلي المقاومة ينتظرون ساعة الصفر لاقتحام الحدود مع فلسطين المحتلة من دون تحديد المواقع الحدودية مع أي من البلدان المحاذية لها.

وأضاف التميمي في تصريحات لوكالة "المطلع" العراقية أن "المقاومة مستعدة للدخول في معركة غزة دون أي تردد وبانتظار ساعة الصفر".

يذكر أنه أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل أيام أن فتح "جبهة جديدة" ضد الإحتلال في الشرق الأوسط يعتمد على "تصرفات" الكيان العبري في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف.

وقال أمير عبد اللهيان إن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى ردا من "بقية المحاور" وستكون "إسرائيل" مسؤولة عن العواقب.