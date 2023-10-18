شاهد.. مظاهرات أمام سفارة أميركا في بيروت للتنديد بمجزرة غزة

العالم - لبنان

وحصل توتّر ، حيث احتشد المحتجون، وقد بادروا إلى رمي الحجارة والعصي على القوى الأمنيّة، وتسلقوا السياج الشائك، في محاولة منهم للوصول إلى السفارة.

وعمدت القوى الأمنيّة إلى استخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم. ادى ذلك الى حالات إختناق في صفوف المتظاهرين جراء إلقاء القوى الأمنية أعداد كبيرة من القنابل المسيلة للدموع .

وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وأعلام "حزب الله" و"حركة أمل" وندّدوا بالجريمة التي اقترفتها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اللبناني اتّخذ تدابير أمنيّة مشدّدة قرب السفارة الأميركيّة في عوكر، وعلى مداخل المنطقة، وفي الضبية .