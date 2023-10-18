الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مظاهرات أمام سفارة أميركا في بيروت للتنديد بمجزرة غزة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

نظم المئات من المحتجين اللبنانيين مظاهرة حاشدة أمام مقر السفارة الأمريكية في بيروت، تنديدًا بارتكاب العدو الإسرائيلي مجزرة بشعة بقصفه مستشفي المعمداني في قطاع غزة يوم أمس، ما أدى إلى استشهاد 471 شخصاً، وإصابة أكثر من 300.

العالم - لبنان

وحصل توتّر ، حيث احتشد المحتجون، وقد بادروا إلى رمي الحجارة والعصي على القوى الأمنيّة، وتسلقوا السياج الشائك، في محاولة منهم للوصول إلى السفارة.

وعمدت القوى الأمنيّة إلى استخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين، ورمت القنابل المسيلة للدموع عليهم. ادى ذلك الى حالات إختناق في صفوف المتظاهرين جراء إلقاء القوى الأمنية أعداد كبيرة من القنابل المسيلة للدموع .

وقد حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وأعلام "حزب الله" و"حركة أمل" وندّدوا بالجريمة التي اقترفتها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين في غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش اللبناني اتّخذ تدابير أمنيّة مشدّدة قرب السفارة الأميركيّة في عوكر، وعلى مداخل المنطقة، وفي الضبية .

روابط ذات صلة

ماذا بعد استهداف المقاومة دبابة ميركافا ومقتل من فيها على حدود لبنان؟

جيش الإحتلال يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مظاهرات أمام سفارة أميركا في بيروت للتنديد بمجزرة غزة

فصيل عراقي: أرسلنا 5 ألاف مقاتل الى حدود 'إسرائيل'!

بايدن في المنطقة.. لا أهلاً ولا سهلاً بقاتل أطفال غزة

شاهد.. مجزرة جديد يرتكبها الاحتلال وسط القطاع

قصف مطار عسكري تقطنه قوات أمريكية في أربيل

بالفيديو.. لقطات جوية لقطاع غزة تظهر آثار الدمار الهائل جراء قصف الإحتلال